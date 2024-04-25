КМДА уперше оголосила тендер вартістю понад 410 млн грн на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ

Київ планує придбати 1550 комплектів DJI Mavic 3Т і 950 комплектів DJI Mavic 3Е або еквіваленти.

Уперше через Prozorro Київська міська державна адміністрація проведе тендер на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ за кошти міського бюджету.

Оголошення про проведення торгів оприлюднили на Prozorro 24 квітня.

Замовник продукції - Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Подавати пропозиції можна до 2 травня. КМДА планує придбати 1550 комплектів DJI Mavic 3Т або еквівалент і 950 комплектів DJI Mavic 3Е або еквівалент, які переможець тендеру має забезпечити до 31 серпня цього року.

На дрони КМДА планує витратити 414,5 млн грн.