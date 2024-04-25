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КМДА уперше оголосила тендер вартістю понад 410 млн грн на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ

Київ планує придбати 1550 комплектів DJI Mavic 3Т і 950 комплектів DJI Mavic 3Е або еквіваленти.

КМДА уперше оголосила тендер вартістю понад 410 млн грн на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ
DJI Mavic
Фото: Державна прикордонна служба України

Уперше через Prozorro Київська міська державна адміністрація проведе тендер на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ за кошти міського бюджету.

Оголошення про проведення торгів оприлюднили на Prozorro 24 квітня.

Замовник продукції - Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Подавати пропозиції можна до 2 травня. КМДА планує придбати 1550 комплектів DJI Mavic 3Т або еквівалент і 950 комплектів DJI Mavic 3Е або еквівалент, які переможець тендеру має забезпечити до 31 серпня цього року.

На дрони КМДА планує витратити 414,5 млн грн.

  • У коментарі LB.ua департамент муніципальної безпеки пояснив, що у КМДА провели узгоджувальну нараду з Командуванням сил логістики ЗСУ щодо конкретних видів БпЛА, які необхідно закупити. "Уже відомо, що це будуть позиції великих літальних апаратів, навіть комплексів, вітчизняного виробництва. А також з іншими підрозділами уточнюємо замовлення на "мавіки" і fpv", - зазначали в департаменті. Подробиці про закупівлю дронів для ЗСУ від Києва читайте в матеріалі LB.ua.
  • На умови згаданого тендеру уже відреагували представники громадськості. Так, активіст ініціативи «Гроші на ЗСУ» Тарас Калита зауважив, що умови тендеру містять дискримінаційні вимоги до учасників. Йдеться про сертифікати на систему менеджменту якості і вимогу про стандарт ДСТУ EN ISO 9001:2018. Останній, на думку активіста,  "відсікає від тендеру левову частку навіть тих підприємств, які мають сертифіковані системи менеджменту якості".
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