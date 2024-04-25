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Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Пацкана у справі щодо компенсації за житло

У жовтні минулого року Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, проте звільнив від покарання через сплив строків давності.

Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Пацкана у справі щодо компенсації за житло
Валерій Пацкан із судовим рішенням
Фото: Facebook/Валерій Пацкан

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана у справі щодо отримання компенсації за житло. 

Про це Валерій Пацкан повідомив у “Фейсбуці”, додавши відповідну ухвалу суду. 

“Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення – мене визнано невинуватим, а політичну справу проти мене закрито. Закон переміг. Політикани програли”, – написав Пацкан. 

Суд постановив закрити справу у звʼязку із відсутністю в діях Валерія Пацкана складу кримінального правопорушення. 

  • 9 жовтня 2023 ексголову Рахункової палати Пацкана визнали винним у незаконній компенсації за житло. Йому призначили два роки обмеження волі та штраф у 10 200 грн із забороною займати певні посади. Однак суд звільнив його від покарання через завершення строків давності.
  • Тоді суд постановив, що Пацкан повинен відшкодувати 127 400 грн отриманої компенсації на проживання та сплатити 7850 грн за проведення експертиз. 
  • Пацкан очолював Рахункову палату з 2018 по 2023. У листопаді 2022 Пацкан отримав підозру в справі щодо подій 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він, за даними слідства, незаконно одержав 117,65 тис. грн. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою і що вона може бути повʼязана з запланованим аудитом НАБУ. 
  • У квітні 2023 Пацкану оголосили про недовіру, що спричинило його звільнення.
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