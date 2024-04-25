Командувач британської армії Тоні Радакін очікує, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по території Росії

Тоні Радакін вважає, що довгострокові перспективи у війні РФ і України знаходяться на боці Києва.

Командувач британської армії Тоні Радакін в інтерв'ю Financial Times висловив очікування, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по території Росії після збільшення західної допомоги, повідомляє "Європейська правда".

Радакін визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, оскільки країна із великими зусиллями дає відсіч наступу російських військ.

Але британський командувач, ключова фігура у військовій підтримці Києва з боку Заходу, підкреслив, що треба брати до уваги довгострокові перспективи, які більше на користь Києва.

За його словами, до них належать останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України на велику відстань, а також "повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона (ігнорує) те, де ми перебуваємо зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", – сказав Радакін.

Він додав, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби... її здатність продовжувати глибокі операції буде (все більше) ставати особливістю війни", – сказав Радакін, додавши, що такі удари "безумовно, мають ефект".

Після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні Радакін з оптимізмом говорив про ситуацію, коли всі країни НАТО "говорять про те, щоб витрачати більше грошей".

"Я розумію, що все це менш комфортно, якщо ви перебуваєте в Києві. Ви також повинні визнати, що Росія змогла нанести більш ефективні удари на великі відстані, ніж минулого року", – зазначив він.

Радакін також відповів на критику, що Захід не має всеохоплюючого плану, як допомогти Києву досягти перемоги, і натомість лише надав йому достатню військову допомогу, щоб запобігти поразці.

"Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план", і пункти А, Б і В зараз відбудуться", – сказав Радакін. За його словами, деякі елементи військового підходу щодо України будуть приховані, деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів.

Радакін додав, що деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року".