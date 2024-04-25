У Сумській області виявили засідку російських диверсантів, був стрілецький бій

У Сумській області відбувся бій з російськими диверсантами. Ворожу засідку з понад десятьма росіянами прикордонники виявили на одному з напрямків.
Між ними і росіянами зав'язався стрілецький бій. У результаті ворог відступив, повідомили в Держприкордонслужбі.
"Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки. У результаті зіткнення ворог відійшов", – йдеться у повідомленні.
- Окрім постійних обстрілів Сумської області з російської території, росіяни нападають на неї і диверсантами.
- Росія активізувала ДРГ на Сумському і Харківському напрямках ще взимку.