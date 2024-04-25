На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, сільраду та житлові будинки

Інформації про постраждалих немає.

У ніч проти 25 квітня російські війська обстріляли селища Глушківка і Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"С. Глушківка, під час обстрілу КАБ пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричіп... с. Кругляківка. Горів приватний будинок внаслідок обстрілу", - написав Синєгубов у Telegram.

Він також повідомив, що минулої доби ворожих обстрілів із РСЗВ двічі зазнало Слобожанське (горів приватний будинок, 2 приватні будинки пошкоджено).

У Вовчанську внаслідок обстрілу зруйновано магазин, пошкоджено будівлю аптеки, 3 приватні будинки, гараж, 3 господарські будівлі та кафе.

У Кирилівці внаслідок удару КАБ пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, 6 приватних будинків, 3 господарські будівлі та двоповерховий багатоквартирний будинок, а у Білому Колодязі – пошкоджено приватний будинок, дві господарські будівлі, двоповерховий багатоквартирний будинок.