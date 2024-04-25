​ATACMS змінять ситуацію на полі бою, але не стануть панацеєю для перемоги України, - Салліван

Зараз США мають значну кількість ракет, які виготовляються та надходять на американські склади.

Сполучені Штати вже надали Україні балістичні ракети далекої дії ATACMS, та передадуть більше в майбутньому, сподіваючись, що вони змінять ситуацію на полі бою.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає "Голос Америки".

"Частину ми вже надіслали, надішлемо більше. Тепер у нас є додаткові і повноваження, і кошти. Я не буду розголошувати конкретні цифри з оперативних міркувань. Я вірю, що вони змінять ситуацію", - сказав Салліван.

При цьому він зазначив, що самі лише ракети ATACMS не стануть панацеєю для перемоги України у війні.

"Один засіб не стане остаточним рішенням. Ситуацію в цьому конфлікті змінить сукупність можливостей, які поєднуються з хоробрістю та майстерністю українських воїнів. Тож ми вважаємо, що це добре, що ми можемо їх надати, але я не сподіваюся, що один інструмент може стати чарівним засобом у цьому конфлікті", - додав Салліван.

Він також підтвердив, що президент США Джо Байден у лютому 2024 року доручив надати Україні "значну кількість ракет ATACMS для використання на суверенній території України." Салліван заявив, що ці ракети вже прибули в Україну, і що Вашингтон переконаний, що Київ не буде використовувати їх для ударів по території Росії.

"Протягом тривалого часу ми перевіряли ці зобов’язання української влади, які вони брали на себе щодо інших систем, включно з HIMARS... Вони щоразу виконували це зобов’язання щодо систем, які ми їм надавали, тому ми впевнені, що вони знову виконають це зобов’язання", - додав Салліван.

Він зазначив, що рішення про надання ракет ATACMS Україні послідувало після закупівлі та використання Росією балістичних ракет Північної Кореї проти України, а також поновлених і зростаючих атак Росії на цивільну інфраструктуру по Україні.

Зараз США мають значну кількість ракет ATACMS, які виготовляються та надходять на американські склади. "Як наслідок, ми можемо просунутися вперед із забезпеченням ATACMS, а також підтримувати готовність збройних сил США", - сказав Салліван.

Радник Білого дому також зауважив, що рішення Конгресу про додаткове фінансування для України надійшло із запізненням, і Росія скористалася цим на полі бою. Проте у США вірять у здатність України перемогти у війні.