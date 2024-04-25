За Ніккі Гейлі продовжують голосувати на праймеріз попри зняття кандидатури

Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі вже два місяці не є кандидаткою у президенти - але частина республіканських виборців продовжують її підтримувати. За результатами праймеріз у штаті Пенсильванія політикиня отримала 157 тисяч голосів, що відповідає близько 17% електорату.

Як пише The Hill, така активність прихильників Гейлі не скасовує того факту, що Дональд Трамп впевнено здобуває перемогу на попередніх виборах - у тій же Пенсильванії він отримав понад 80%. Але для експрезидента це вкрай тривожна тенденція. Особливо у штаті, який може зіграти ключову роль під час голосування у листопаді, адже в опитуваннях Трамп випереджає Джо Байдена лише на 0,4%.

Пенсильванія - не єдиний штат, де на праймеріз у кандидатки, що вибула, назбиралася пристойна кількість голосів. Її підтримали чимало прихильників Республіканської партії у Джорджії, Вашингтоні та Аризоні.