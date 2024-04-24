Ізраїльська армія вразила 40 цілей на півдні Лівану

Ударів завдали по складам зброї та іншим об'єктам, що належать “Хезболлі”.

Сьогодні, 24 квітня, ізраїльські винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів “Хезболли” на півдні Лівану.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, протягом декількох хвилин близько 40 цілей в Айта аш-Шаб були вражені авіаційним і артилерійським обстрілом.

Ударів завдали по складам зброї та іншим об'єктам, що належать “Хезболлі”.

ЦАХАЛ повідомив, що ці удари є “частиною зусиль зі знищення інфраструктури організації в прикордонній зоні”.

Ізраїльські військові наголошують, що Айта аш-Шаб використовується “Хезболлою” для терору.