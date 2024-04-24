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Ізраїльська армія вразила 40 цілей на півдні Лівану

Ударів завдали по складам зброї та іншим об'єктам, що належать “Хезболлі”.

Ізраїльська армія вразила 40 цілей на півдні Лівану
Ізраїльська армія вразила 40 цілей на півдні Лівану (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 24 квітня, ізраїльські винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів “Хезболли” на півдні Лівану.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, протягом декількох хвилин близько 40 цілей в Айта аш-Шаб були вражені авіаційним і артилерійським обстрілом.

Ударів завдали по складам зброї та іншим об'єктам, що належать “Хезболлі”.

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ЦАХАЛ повідомив, що ці удари є “частиною зусиль зі знищення інфраструктури організації в прикордонній зоні”.

Ізраїльські військові наголошують, що Айта аш-Шаб використовується “Хезболлою” для терору.

  • 15 квітня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі “Хезболли” в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі “Хезболли” в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану. Також артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.

  • Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.

  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. 

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.

  • Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.

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