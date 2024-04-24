Ізраїльська армія вразила 40 цілей на півдні Лівану

Сьогодні, 24 квітня, ізраїльські винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів “Хезболли” на півдні Лівану.
Про це повідомляє Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, протягом декількох хвилин близько 40 цілей в Айта аш-Шаб були вражені авіаційним і артилерійським обстрілом.
Ударів завдали по складам зброї та іншим об'єктам, що належать “Хезболлі”.
ЦАХАЛ повідомив, що ці удари є “частиною зусиль зі знищення інфраструктури організації в прикордонній зоні”.
Ізраїльські військові наголошують, що Айта аш-Шаб використовується “Хезболлою” для терору.
- 15 квітня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі “Хезболли” в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі “Хезболли” в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану. Також артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.
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