В Єрусалимі двоє озброєних людей на машині врізалися в пішходів

Ізраїльська поліція затримала двох підозрюваних в умисному наїзді машиною на трьох людей, що стався близько 8 ранку в Єрусалимі. Правоохоронці вважають, що нападники є терористами, пише CNN.

Після "тарану" двоє людей вишли з машини зі зброєю в руках, викинули її та пішли з місця аварії пішки. Поліція розцінює напад як тероризм.

Затримати підозрюваних вдалося після обшуку місцевості. Їх доставили на допит до центрального підрозділу округу.

Медичний центр Шааре Зедек повідомив, що у зв'язку з нападом госпіталізували 21-річного чоловіка та 15-річного хлопця з легкими травмами. Загалом поранення отримали троє людей.