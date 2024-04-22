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В Єрусалимі двоє озброєних людей на машині врізалися в пішходів

Травм зазнали троє людей.

Ізраїльська поліція затримала двох підозрюваних в умисному наїзді машиною на трьох людей, що стався близько 8 ранку в Єрусалимі. Правоохоронці вважають, що нападники є терористами, пише CNN.

Після "тарану" двоє людей вишли з машини зі зброєю в руках, викинули її та пішли з місця аварії пішки. Поліція розцінює напад як тероризм. 

Затримати підозрюваних вдалося після обшуку місцевості. Їх доставили на допит до центрального підрозділу округу.

Медичний центр Шааре Зедек повідомив, що у зв'язку з нападом госпіталізували 21-річного чоловіка та 15-річного хлопця з легкими травмами. Загалом поранення отримали троє людей.

  • Напади в Єрусалимі загострилися на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС. І Ізраїль, і Палестина називають місто своєю столицею, але фактично воно перебуває під ізраїльською владою. Згідно з рішенням ООН від 1947 року, Єрусалим має під її адміністрацією.
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