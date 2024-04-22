Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
ГоловнаСвіт

Голова військової розвідки Ізраїлю пішов у відставку через нездатність запобігти нападу 7 жовтня

Аарон Халіва став першим ізраїльським діячем з верхівки, який залишив посаду через атаку ХАМАСу.

Голова військової розвідки Ізраїлю пішов у відставку через нездатність запобігти нападу 7 жовтня
Голова військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва пішов у відставку через невдачі, пов'язані з атакою ХАМАСу 7 жовтня
Фото: twitter.com/Defence_IDA

Голова військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва пішов у відставку через невдачі, пов'язані з атакою бойовиків ХАМАСу 7 жовтня, яка прорвала оборону Єрусалиму.

Про це пишуть Euronews.

Халіва став першим ізраїльським діячем з верхівки, який залишив посаду через напад терористів на Ізраїль. Незабаром після атаки він заявив, що є відповідальним за те, що не запобіг їй.

Начальник військового штабу прийняв прохання Халіви про відставку та подякував йому за службу.

“Його відставка може створити основу для того, щоб більша частина вищого керівництва у сфері безпеки Ізраїлю визнала провину за те, що не запобігла нападу, і звільнилася”, ‒ зазначає видання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Унаслідок жовтневої атаки ХАМАСу в Ізраїлі загинуло 1200 людей, переважно цивільних жителів, і ще близько 250 бойовики взяли у полон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies