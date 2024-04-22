Голова військової розвідки Ізраїлю пішов у відставку через нездатність запобігти нападу 7 жовтня

Аарон Халіва став першим ізраїльським діячем з верхівки, який залишив посаду через атаку ХАМАСу.

Голова військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва пішов у відставку через невдачі, пов'язані з атакою ХАМАСу 7 жовтня

Голова військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва пішов у відставку через невдачі, пов'язані з атакою бойовиків ХАМАСу 7 жовтня, яка прорвала оборону Єрусалиму.

Про це пишуть Euronews.

Халіва став першим ізраїльським діячем з верхівки, який залишив посаду через напад терористів на Ізраїль. Незабаром після атаки він заявив, що є відповідальним за те, що не запобіг їй.

Начальник військового штабу прийняв прохання Халіви про відставку та подякував йому за службу.

“Його відставка може створити основу для того, щоб більша частина вищого керівництва у сфері безпеки Ізраїлю визнала провину за те, що не запобігла нападу, і звільнилася”, ‒ зазначає видання.

Унаслідок жовтневої атаки ХАМАСу в Ізраїлі загинуло 1200 людей, переважно цивільних жителів, і ще близько 250 бойовики взяли у полон.