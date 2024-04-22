Керівник ГУР вважає безпідставними розмови про загрозу другого наступу на Київ

Він також прокоментував розвідувальні дані про підготовку Росією нападу взимку 2022. Однак відмовився говорити про те, якою була реакція президента на ці попередження.

Розмови про другий наступ Росії на Київ є безпідставними. Станом на зараз загрози немає, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC Україна".

Журналістка також попросила прокоментувати інформацію від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав про те, що попереджав владу України про підготовку Росією повномасштабного нападу включно з атакою на аеродром в Гостомелі. Буданов підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію також.

"Послухайте. Є ж історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що, так, ситуація загрозлива, планується так, так і так. Якщо піднімете (архівні новини), то там була така схема показана, на якій стрілочки були, як, куди, що має піти. Просто звірте з тим, що зрештою сталося", – сказав він.

Про те, чи передавав він цю інформацію президенту та яку отримав відповідь, Буданов сказав: "Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок".