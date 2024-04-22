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Керівник ГУР вважає безпідставними розмови про загрозу другого наступу на Київ

Він також прокоментував розвідувальні дані про підготовку Росією нападу взимку 2022. Однак відмовився говорити про те, якою була реакція президента на ці попередження. 

Керівник ГУР вважає безпідставними розмови про загрозу другого наступу на Київ
Кирило Буданов
Фото: slovoidilo.ua

Розмови про другий наступ Росії на Київ є безпідставними. Станом на зараз загрози немає, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC Україна".

Журналістка також попросила прокоментувати інформацію від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав про те, що попереджав владу України про підготовку Росією повномасштабного нападу включно з атакою на аеродром в Гостомелі. Буданов підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію також.

"Послухайте. Є ж історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що, так, ситуація загрозлива, планується так, так і так. Якщо піднімете (архівні новини), то там була така схема показана, на якій стрілочки були, як, куди, що має піти. Просто звірте з тим, що зрештою сталося", – сказав він.

Про те, чи передавав він цю інформацію президенту та яку отримав відповідь, Буданов сказав: "Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок".

  • У листопаді ГУР відкрито попереджало про те, що Росія накопичила понад 92 000 військових на кордонах з Україною і готується до нападу в січні-лютому 2022-го. 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України виросла до 115 тисяч.
  • Президент України Володимир Зеленський вважав основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування, але не виключав наступу Росії. Кулеба у свою чергу казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.
  • 1 грудня Державний секретар США Ентоні Блінкен завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки Росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року. Він пояснив, що впродовж минулих тижнів зафіксоване 10-кратне збільшення активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році напередодні окупації Криму і бойових дій на сході України.
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