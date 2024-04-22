Керівник ГУР вважає безпідставними розмови про загрозу другого наступу на Київ

Розмови про другий наступ Росії на Київ є безпідставними. Станом на зараз загрози немає, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC Україна".
Журналістка також попросила прокоментувати інформацію від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав про те, що попереджав владу України про підготовку Росією повномасштабного нападу включно з атакою на аеродром в Гостомелі. Буданов підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію також.
"Послухайте. Є ж історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що, так, ситуація загрозлива, планується так, так і так. Якщо піднімете (архівні новини), то там була така схема показана, на якій стрілочки були, як, куди, що має піти. Просто звірте з тим, що зрештою сталося", – сказав він.
Про те, чи передавав він цю інформацію президенту та яку отримав відповідь, Буданов сказав: "Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок".
- У листопаді ГУР відкрито попереджало про те, що Росія накопичила понад 92 000 військових на кордонах з Україною і готується до нападу в січні-лютому 2022-го. 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України виросла до 115 тисяч.
- Президент України Володимир Зеленський вважав основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування, але не виключав наступу Росії. Кулеба у свою чергу казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.
- 1 грудня Державний секретар США Ентоні Блінкен завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки Росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року. Він пояснив, що впродовж минулих тижнів зафіксоване 10-кратне збільшення активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році напередодні окупації Криму і бойових дій на сході України.