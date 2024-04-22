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ОВА: ворожі "шахеди" поцілили по фермерському господарству Одещини

Вночі протиповітряна оборона знищила 5 безпілотників.

ОВА: ворожі "шахеди" поцілили по фермерському господарству Одещини
Наслідки ударів по Одеській області
Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині ворожі "шахеди" поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку, проте люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати Одещину. Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму російські війська спрямували по нашому регіону ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", – написав він. 

Також додав, що протиповітряна оборона знищила 5 дронів.

"На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", – зазначив Кіпер. 

ПІзніше у Одеській обласній прокуратурі показали наслідки влучань.

Наслідки ударів по Одеській області
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки ударів по Одеській області

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