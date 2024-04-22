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Збройні сили протягом доби ліквідували 730 окупантів і 17 ворожих артсистем

Російська армія втратила 7 танків і 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Збройні сили протягом доби ліквідували 730 окупантів і 17 ворожих артсистем
Знищена техніка окупантів на Авдіївському напрямку
Фото: тг-канал Сирський

Від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила близько 460 260 чоловік особового складу та майже 14 000 бойових броньованих машин.

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,
  • танків ‒ 7236 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
  • артилерійських систем –  11736 (+17) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).

Втрати російської армії
Фото: Генштаб
Втрати російської армії

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. 
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника. 
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