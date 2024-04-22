Збройні сили протягом доби ліквідували 730 окупантів і 17 ворожих артсистем

Російська армія втратила 7 танків і 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила близько 460 260 чоловік особового складу та майже 14 000 бойових броньованих машин.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,

танків ‒ 7236 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,

артилерійських систем – 11736 (+17) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 768 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),

крилаті ракети ‒ 2117 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).

Фото: Генштаб Втрати російської армії

Дані уточнюються.