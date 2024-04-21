Єрмак: Україні найбільше потрібно боєприпасів, ATACMS, дронів, літаків F-16, Patriot та ракет до них

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових системи Patriot та ракет до них.

"Без цього ми не можемо захистити наші міста й людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, бо ціна – життя українців", – наголосив він у інтерв’ю американському каналу CNN, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Також Єрмак подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів і висловив сподівання, що Сенат якнайшвидше схвалить законопроєкт.

"Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його прийняття збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу", – зазначив він.

Також наголосив, що Росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують захищати свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.