Єрмак: Україні найбільше потрібно боєприпасів, ATACMS, дронів, літаків F-16, Patriot та ракет до них

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових системи Patriot та ракет до них.
"Без цього ми не можемо захистити наші міста й людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, бо ціна – життя українців", – наголосив він у інтерв’ю американському каналу CNN, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.
Також Єрмак подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів і висловив сподівання, що Сенат якнайшвидше схвалить законопроєкт.
"Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його прийняття збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу", – зазначив він.
Також наголосив, що Росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують захищати свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.
- Тим часом далекобійні ракети ATACMS та іншу зброю США можуть відправити до України вже наступного тижня, якщо законопроєкт про виділення допомоги Україні нададуть на підпис президенту США Джо Байдену у вівторок чи череду.
- 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Тепер питання має розглянути Сенат і підписати президент Байден.
- Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
- У Пентагоні готові оперативно надіслати Україні допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.