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Завтра зранку західним областям прогнозують заморозки

Вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі.

Завтра зранку західним областям прогнозують заморозки
Фото: Фото з відкритих джерел

У понеділок, 22 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили у Гідрометеорологічному центрі.

Вночі у північних та більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, на півдні країни місцями з грозами. 

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°. 

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

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