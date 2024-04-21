Завтра зранку західним областям прогнозують заморозки

Вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі.

У понеділок, 22 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили у Гідрометеорологічному центрі.

Вночі у північних та більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, на півдні країни місцями з грозами.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.