Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів у шести регіонах, — Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунтів в шести областях, повідомляє Міненерго.
Внаслідок погіршення погодних умов у шести областях України без світла залишаються 76 населених пунктів.
Зокрема, у Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті.
У Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах.
У Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах.
В Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах.
У Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах.
У Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.
У Харківській області через бойові дії минулої доби знеструмлено 426 абонентів. Заживлено 2032 точки обліку, які відключалися раніше. Через мережеві обмеження відключено 260 тисяч абонентів.