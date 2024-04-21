Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів у шести регіонах, — Міненерго

Без електроенергії залишаються населені пункти Київської, Сумської, Кіровоградської, Одеської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунтів в шести областях, повідомляє Міненерго.

Внаслідок погіршення погодних умов у шести областях України без світла залишаються 76 населених пунктів.

Зокрема, у Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті.

У Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах.

У Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах.

В Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах.

У Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах.

У Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.

У Харківській області через бойові дії минулої доби знеструмлено 426 абонентів. Заживлено 2032 точки обліку, які відключалися раніше. Через мережеві обмеження відключено 260 тисяч абонентів.