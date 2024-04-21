​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів у шести регіонах, — Міненерго

Без електроенергії залишаються населені пункти Київської, Сумської, Кіровоградської, Одеської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів у шести регіонах, — Міненерго
Фото: pixabay

Через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунтів в шести областях, повідомляє Міненерго.

Внаслідок погіршення погодних умов у шести областях України без світла залишаються 76 населених пунктів.

Зокрема, у Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті.

У Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах.

У Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах.

В Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах.

У Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах.

У Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.

У Харківській області через бойові дії минулої доби знеструмлено 426 абонентів. Заживлено 2032 точки обліку, які відключалися раніше. Через мережеві обмеження відключено 260 тисяч абонентів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies