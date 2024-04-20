«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міненерго: на Харківщині і в Кривому Розі продовжують діяти графіки відключень світла

Через обстріли є пошкодження ліній електропередач.

Міненерго: на Харківщині і в Кривому Розі продовжують діяти графіки відключень світла
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Через пошкодження ліній електропередач внаслідок обстрілів у Харківській області та Кривому Розі продовжують діяти графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"На поточну добу залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються обмеження для побутових та промислових споживачів (крім Харківщини та Кривого Рогу)", — ідеться у повідомленні.

Також у Дніпропетровській області внаслідок атаки ворожого безпілотника сталася пожежа на підстанції, пошкоджено обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. Пожежу ліквідовано силами ДСНС, упродовж кількох годин усіх абонентів заживили.

У Донецькій області під час обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлювалась одна із шахт. На той момент під землею перебувала 131 людина – усіх вивели на поверхню. Впродовж кількох годин підприємство заживили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies