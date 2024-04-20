Міненерго: на Харківщині і в Кривому Розі продовжують діяти графіки відключень світла

Через обстріли є пошкодження ліній електропередач.

Через пошкодження ліній електропередач внаслідок обстрілів у Харківській області та Кривому Розі продовжують діяти графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"На поточну добу залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються обмеження для побутових та промислових споживачів (крім Харківщини та Кривого Рогу)", — ідеться у повідомленні.

Також у Дніпропетровській області внаслідок атаки ворожого безпілотника сталася пожежа на підстанції, пошкоджено обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. Пожежу ліквідовано силами ДСНС, упродовж кількох годин усіх абонентів заживили.

У Донецькій області під час обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлювалась одна із шахт. На той момент під землею перебувала 131 людина – усіх вивели на поверхню. Впродовж кількох годин підприємство заживили.