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На Вінниччині невідомі застрелили поліцейських

Один правоохоронець загинув.

На Вінниччині невідомі застрелили поліцейських
Фото: поліція Вінницької області

Поліція розшукує невідомих, які уночі застрелили поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", – ідеться у повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

Поліції  вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслане до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

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