На Вінниччині невідомі застрелили поліцейських

Поліція розшукує невідомих, які уночі застрелили поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", – ідеться у повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

Поліції вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслане до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.