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Поліція Нідерландів затримала чоловіка, який взяв у заручники чотирьох людей

У нідерландському місті Еде звільнили заручників, ідозрюваного затримали.

Поліція Нідерландів затримала чоловіка, який взяв у заручники чотирьох людей
Фото: ANP

Сьогодні вранці, 29 березня у нідерландському місті Еде невідомий взяв у заруники чотирьох людей у відомому розважальному закладі. Поліція Нідерландів провела спецоперацію по звільненню заручників. 

За інформацією BBC, спершу звільнили трьох заручників, четверту людину вдалося звільнити через шість годин після початку інциденту.

Підозрюваного заарештували.

  • Раніше повідомлялося, що у центрі нідерландського міста Еде невідомий захопив заручників та утримує їх від 6 ранку. Зловмисник заявив про сумку нашпиговану вибухівкою.
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