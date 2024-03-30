Поліція Нідерландів затримала чоловіка, який взяв у заручники чотирьох людей

Сьогодні вранці, 29 березня у нідерландському місті Еде невідомий взяв у заруники чотирьох людей у відомому розважальному закладі. Поліція Нідерландів провела спецоперацію по звільненню заручників.
За інформацією BBC, спершу звільнили трьох заручників, четверту людину вдалося звільнити через шість годин після початку інциденту.
Підозрюваного заарештували.
- Раніше повідомлялося, що у центрі нідерландського міста Еде невідомий захопив заручників та утримує їх від 6 ранку. Зловмисник заявив про сумку нашпиговану вибухівкою.