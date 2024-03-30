Боррель: "Рішучість ЄС щодо захисту України лише посилюватиметься"

Попри російські масовані обстріли рішучіть Євросоюзу щодо захисту України лише посилюватиметься.

Про це написав у мережі "Х" високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу. Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися", — пише дипломат.