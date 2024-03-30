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Боррель: "Рішучість ЄС щодо захисту України лише посилюватиметься"

Дипломат запевнив, що ЄС підтримуватиме Україну.

Боррель: "Рішучість ЄС щодо захисту України лише посилюватиметься"
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Попри російські масовані обстріли рішучіть Євросоюзу щодо захисту України лише посилюватиметься.

Про це написав у мережі "Х" високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу. Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися", — пише дипломат.

  • Уночі 29 березня ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами". Росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах України, повідомило Укренерго. Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
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