Попри критику наступу на Рафах, США продовжують передавати Ізраїлю зброю

The Washington Post стверджує, що адміністрація Байдена схвалила передачу авіабомб та винищувачів на "мільярди доларів".

Напруження, що виникло у відносинах США та Ізраїлю через небажання прем'єра Біньяміна Нетаньягу відмовлятися від наступу на місто Рафах у Смузі Гази, не заважає Вашингтону надсилати своєму союзнику зброю.

Журналісти The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому стверджують, що адміністрація Джо Байдена без публічного оголошення погодила передачу Ізраїлю понад 2 тисяч авіабомб та 25 літаків-винищувачів. Загальна вартість техніки та боєприпасів сягає "мільярдів доларів".

За цей пакет допомоги Конгрес проголосував вже давно, проте раніше уряд не давав згоди на виконання рішення.

Джерело WP зазначає, що протиріччя між Байденом та Нетаньягу не мають впливати на право Ізраїлю захищати себе, тому Білий дім відмовився від того, щоб висувати будь-які умови для подальшої передачі зброї.