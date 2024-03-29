​ВПС Італії двічі перехоплювали російські літаки

Російські літаки перехоплювали у Балтійському морі.

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Військово-повітряні сили (ВПС) Італії за 24 години двічі піднімали в повітря винищувач для перехоплення російських літаків.

Про це повідомила пресслужба ВПС Італії.

Для перехоплення російських літаків у небо піднімався літак Eurofighter 4-го крила оперативно-повітряної групи, передислокованої на польську базу Мальборк.

Невпізнаний російський літак пролітав над міжнародними водами Балтійського моря вранці 28 і 29 березня.