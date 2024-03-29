​ВПС Італії двічі перехоплювали російські літаки

Військово-повітряні сили (ВПС) Італії за 24 години двічі піднімали в повітря винищувач для перехоплення російських літаків.
Про це повідомила пресслужба ВПС Італії.
Для перехоплення російських літаків у небо піднімався літак Eurofighter 4-го крила оперативно-повітряної групи, передислокованої на польську базу Мальборк.
Невпізнаний російський літак пролітав над міжнародними водами Балтійського моря вранці 28 і 29 березня.
- На початку березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.