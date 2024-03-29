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​ВПС Італії двічі перехоплювали російські літаки

Російські літаки перехоплювали у Балтійському морі.

​ВПС Італії двічі перехоплювали російські літаки
​ВПС Італії двічі перехоплювали російські літаки
Фото: Пресслужба ВПС Італії

Військово-повітряні сили (ВПС) Італії за 24 години двічі піднімали в повітря винищувач для перехоплення російських літаків.

Про це повідомила пресслужба ВПС Італії.

Для перехоплення російських літаків у небо піднімався літак Eurofighter 4-го крила оперативно-повітряної групи, передислокованої на польську базу Мальборк.

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Невпізнаний російський літак пролітав над міжнародними водами Балтійського моря вранці 28 і 29 березня.

  • На початку березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
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