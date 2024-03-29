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МЗС Литви висловило протест представнику Білорусі через заяви Лукашенка

До міністерства викликали навіть тимчасового повіреного у справах Білорусі.

МЗС Литви висловило протест представнику Білорусі через заяви Лукашенка
Олександр Лукашенко
Фото: president.gov.by

29 березня Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Білорусі через заяви самопроголошеного президента республіки Олександра Лукашенка, повідомляє LRT.

Литовська сторона вручила ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмилю, якого викликали в МЗС.

Литва вважає, що заяви Лукашенка необґрунтовано звинувачують її у створенні військової загрози Білорусі та доручають білоруській армії готуватися до можливого протистояння з країнами Балтії та Польщі. Також самопроголошений президент Білорусі погрожував напасти на Сувалкський коридор.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки зазначає, що подібні заяви можуть бути розцінені як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади та абсолютно неприйнятні", - зазначає МЗС і вимагає від Мінська негайно надати офіційне пояснення цій заяві Лукашенка.

Також литовське міністерство нагадало, що країна вживе всіх можливих заходів для забезпечення своїх безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

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