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Серед постраждалих в аварії автобуса в Німеччині були українці

Одну з жінок госпіталізували, наразі вони обидві перебувають у своїх домівках.

Серед постраждалих в аварії автобуса в Німеччині були українці
Аварія автобуса у Німеччині
Фото: BBC

Міністерство закордонних справ України підтвердило "Європейській правді", що в автобусі, який зранку 27 березня перекинувся поблизу Лейпцига, їхали щонайменше дві українки.

Як повідомляє українське посольство у Німеччині, одну з жінок одразу після ДТП госпіталізували. Наразі обидві наші співгромадянки перебувають у себе вдома. 

Поліція встановлює особу загиблої в аварії жінки. МЗС зазначило, що тримає справу на особливому контролі.

Автобус Flixbus, який здійснював рейс до Лейпцига, з'їхав з дороги, врізався у дерева і перекинувся. Всередині було 54 пасажири, четверо загинули, ще 29 людей травмовані. Деякі перебувають у важкому стані. 62-річному водію з Чехії інкримінують ненавмисне вбивство.    

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