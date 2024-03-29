Серед постраждалих в аварії автобуса в Німеччині були українці

Одну з жінок госпіталізували, наразі вони обидві перебувають у своїх домівках.

Міністерство закордонних справ України підтвердило "Європейській правді", що в автобусі, який зранку 27 березня перекинувся поблизу Лейпцига, їхали щонайменше дві українки.

Як повідомляє українське посольство у Німеччині, одну з жінок одразу після ДТП госпіталізували. Наразі обидві наші співгромадянки перебувають у себе вдома.

Поліція встановлює особу загиблої в аварії жінки. МЗС зазначило, що тримає справу на особливому контролі.

Автобус Flixbus, який здійснював рейс до Лейпцига, з'їхав з дороги, врізався у дерева і перекинувся. Всередині було 54 пасажири, четверо загинули, ще 29 людей травмовані. Деякі перебувають у важкому стані. 62-річному водію з Чехії інкримінують ненавмисне вбивство.