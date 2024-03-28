Ірландія втрутиться у справу Міжнародного суду ООН проти Ізраїлю щодо геноциду палестинців

Дублін не стверджуватиме, що вчинено геноцид, а пропонуватиме своє тлумачення Конвенції про геноцид. Такого ж підходу Ірландія застосувала у справі України проти Росії.

Республіка Ірландія втрутиться у справу проти Ізраїлю у Міжнародному суді відповідно до Конвенції про геноцид, пише BBC.

Південна Африка звернулася з позовом до суду, звинувативши Ізраїль у геноциді палестинців у Смузі Гази. Ізраїль відкидає звинувачення як "безпідставні".

Заступник прем’єр-міністра Ірландії та міністр закордонних справ Міхал Мартін наказав посадовцям розпочати роботу над декларацією про втручання відповідно до статті 63 статуту Міжнародного суду.

Такого ж підходу Ірландія застосувала у справі України проти Росії.

Робота над “втручанням”, ймовірно, триватиме кілька місяців.

Ірландія підтримуватиме тісний зв'язок із низкою міжнародних партнерів, які також підтвердили свій намір втрутитися. Офіційно про це оголосили Бельгія, Нікарагуа та Франція. Сама справа розтягнеться на кілька років, зазначає видання.

"Ситуація не може бути гострішою: половині населення Гази загрожує неминучий голод, а 100% населення стикається з гострою нестачею продовольства. Ірландія втрутиметься. Суд має визначити, чи відбувається геноцид”, − заявив Мартін.

“Але я хочу прояснити, повторивши те, що я говорив багато разів за останні кілька місяців: те, що ми бачили 7 жовтня в Ізраїлі і те, що ми бачимо в Газі зараз, є кричущим мастшабним порушенням міжнародного гуманітарного права. Це має припинитися. Думка міжнародної спільноти зрозуміла. Досить”, − додав міністр.

Передісторія позову

Південна Африка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців після нападу ХАМАСу 7 жовтня. Сотні озброєних бойовиків перейшли із Сектора Газа на південь Ізраїлю, убивши 1200 людей, переважно цивільних, і захопивши близько 240 заручників, яких вивезли до Гази.

У відповідь Ізраїль розпочав свою військову кампанію проти ХАМАСу. За даними бойовиків, які перевірити не можливо, у Газі вбили понад 32 400 осіб, переважно жінок і дітей.

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню, а також до звільнення заручників. У січні Міжнародний суд наказав Ізраїлю вжити всіх додаткових заходів для забезпечення захисту життя цивільного населення, не вимагаючи негайного припинення вогню.

Більше про суд ООН

Розташований у Гаазі, Міжнародний суд ООН (International Court of Justice) створили після Другої світової війни для вирішення суперечок між державами. Суд дає консультативні висновки з юридичних питань, на кшталь справи щодо Ізраїлю.

На відміну від Міжнародного кримінального суду, суд ООН не може переслідувати осіб за злочини надзвичайної тяжкості, такі як геноцид. Але його позиція має вагу в ООН та інших міжнародних установах.