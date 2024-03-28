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Президент Філіппін пообіцяв застосувати пропорційні контрзаходи проти нападів Китаю

Минулого тижня Пекін використав водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост країни.

Президент Філіппін пообіцяв застосувати пропорційні контрзаходи проти нападів Китаю
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Фото: EPA/UPG

Філіппіни застосують пропорційні контрзаходи проти “незаконних, примусових, агресивних і небезпечних нападів” берегової охорони Китаю та морської міліції в Південнокитайському морі.

Про це пише Reuters з посиланням на президента Фердинанда Маркоса-молодшого.

“Ми не прагнемо конфлікту з жодною нацією, тим більше з націями, які претендують на те, щоб бути нашими друзями, але ми не будемо змушені мовчати, підкорятися чи підкорятися”, − заявив він.

Президент не уточнив, що включатимуть контрзаходи.

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  • Минулого року Філіппіни були розлючені через агресію з боку берегової охорони Китаю та союзних рибальських суден навколо спірних об’єктів, розташованих у 200-мильній виключній економічній зоні Маніли.

Останній спалах стався минулого тижня, коли Китай використав водомети, щоб зірвати філіппінську місію з поповнення запасів для солдатів, які охороняють аванпост азійської острівної країни − старий американський військовий корабель у Південнокитайському морі. Судно часів Другої світової війни навмисно сіло на риф у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін. 

Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію та заявив, що вжив необхідних заходів проти суден.

Вчора Китай закликав Філіппіни поводитися обережно та шукати діалогу, заявивши, що їхні відносини перебувають на “роздоріжжі”. Маркос зі свого боку повідомив, що він зустрічався з представниками оборони та безпеки, а також спілкувався з “друзями з міжнародної спільноти”.

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