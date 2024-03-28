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Швеція передасть Україні продовольчу допомогу на декілька мільйонів доларів

Допомогу порівну розділять між Україною, Суданом і смугою Гази.

Швеція передасть Україні продовольчу допомогу на декілька мільйонів доларів
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеція виділяє 120 мільйонів шведських крон (приблизно 11,2 мільйони доларів США) на допомогу Україні, Судану та смузі Гази через Продовольчу програму ООН.

Про це йдеться на сайті Міністерства допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції.

"Швеція має бути залучена та сприяти переламанню негативної тенденції та недопущенню спалаху голоду. Окрім надання фінансування, ми також наполягаємо на розширенні гуманітарного доступу, який необхідний ООН та іншим організаціям, щоб досягти нужденних", – сказав міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Зазначається, що допомога буде виділена негайно, і сума розподіляється порівну між країнами. 

"Швеція є близьким і цінним партнером продовольчої програми ООН, і я вітаю посилену підтримку урядом наших зусиль щодо кризи в Газі, Судані та Україні. Підтримка приходить у критичній ситуації та дозволяє нам швидко діяти, щоб досягти потребуючих. Кошти допоможуть нам вгамувати голод і врятувати життя", – сказала глава продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

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