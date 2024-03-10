Євростат: 4,3 мільйона громадян, що залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС

Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина, Польща і Чехія.

Станом на 31 січня 2024 року 4,3 мільйони громадян країн, не громадян ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Про це йдеться на сайті Євростату.

Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина (1270150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС), Польща (951560; 22,1%) і Чехія (381190; 8,9%).

У порівнянні з кінцем грудня 2023 року найбільше зростання числа біженців зафіксували в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; + 1,5 %).

Кількість українців, які покинули свою державу через війну, зменшилося в 5 країнах ЄС:

в Італії (-18125 осіб; -11,2%);

Польщі (-3235; -0,3%);

Естонії (-225; -0,6%);

Франції (-205; - 0,3%);

Люксембурзі (-10; -0,2%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці січня 2024 року спостерігалася у Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі. (25,9), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Станом на 31 січня 2024 року громадяни України становили понад 98% отримувачів тимчасового захисту. З цієї кількості 46,1% - жінки, 33,2% - діти, 20,7% - дорослі чоловіки.