За пів року в Росії померли п'ятеро депортованих українських дітей, один із них скоїв самогубство

Російська влада боїться дітей, яких насильно вивезли з України, і намагається їх «перевиховати» та поставити під жорсткий цифровий контроль. Крім того, українських дітей масово віддають у сім'ї росіян. Лише за перші шість місяців 2023 року у Росії померли п'ятеро депортованих дітей, — пише «Дзеркало тижня» з посиланням на видання «Медуза».

За шість місяців 2023 року в Росії померли п'ятеро українських депортованих дітей, вивезених до Росії з окупованих частин Херсонської та Луганської області. Один із них скоїв самогубство.

Російське Міносвіти відслідковує долю усиновлених українських дітей, зокрема складає звіти про випадки їхньої загибелі. Згідно з цими документами, тільки за перші шість місяців 2023 року померло п’ять дітей, вивезених із двох регіонів. Одна із них вчинила самогубство. Причин суїциду в документах, які отримали журналісти, немає.

Крім того російське Міністерство освіти має вести «профілактичну роботу» щодо запобігання дитячим суїцидам на окупованих територіях. Відомству в цьому допомагає Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища (АНО ЦВМС). При цьому повноваження структури виходять далеко за межі профілактики підліткових суїцидів.

Марія Львова-Бєлова, уповноважена з прав дітей у РФ, офіційно стверджує, що росіяни не можуть усиновити дитину з «нових регіонів», а лише «оформити опіку чи взяти у прийомну сім'ю», однак на практиці такі заяви не відповідають дійсності.

Опрацювавши низку документів за три квартали 2023 року журналісти виявили документальні свідоцтва програми щодо масового усиновлення українських дітей.

Так, за перший квартал 2023 року у самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» виявили по 220 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, в окупованій частині Запорізької області – 14. З них 26 дітей «було передано на усиновлення» громадянам РФ.

Чотирьох дітей повернули біологічним батькам (за яких обставин, невідомо). При цьому ще сімох, навпаки, забрали у родичів через «безпосередню загрозу життю чи здоров'ю дітей».

У другому кварталі 2023 року контрольовані Росією органи опіки продовжили «знаходити» сиріт та дітей, які «залишилися без піклування». Таких «виявили» 40 — у Запорізькій області, 286 — у Луганській та 409 — у Донецькій. З окупованої частини Донецької області на усиновлення громадянам РФ віддали шістьох дітей. 16 дітей повернули батькам, але в той же період через «безпосередню загрозу життю чи здоров'ю» у рідних забрали ще 19 дітей.

У третьому кварталі у звітах вперше з'являються дані з окупованої Херсонщини: там «виявили» 63 дитини, які стали сиротою або «залишилися без піклування батьків». Там же і почали відбирати дітей у батьків «через загрозу життю». Задокументовано три таких випадки.

На Запоріжжі за цей період «віднайшли» 45 дітей, у «ЛНР» — 343, а в «ДНР» — 569. При цьому різко зросла й кількість усиновлень — їх стало вже 45. Здебільшого усиновлювали дітей із Донеччини.

«У зібраних Міносвіти РФ даних відображено не всі випадки усиновлення: наприклад, у місяці, поки в окупованій частині Херсонської області подібна звітність ще не складалася, з місцевого дитбудинку вивезли 10-місячну Маргариту Прокопенко. Як встановили «Важные истории», у грудні 2022-го її удочерив голова партії «Справєдлівая Росія – За правду» Сєргєй Міронов», — нагадують журналісти.