Арештований майже мільйон доларів ексголови ВЛК на Чернігівщині передали у АРМА

Суд наклав арешт та передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже мільйон доларів, які вилучили у ексголови ВЛК на Чернігівщині.
Про це повідомив Офіс головного прокурора.
"За клопотанням прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд наклав арешт та передав в управління АРМА грошові кошти у сумі 963,6 тис доларів США та 22,5 тис євро, які були вилучені під час обшуків у колишнього голови ВЛК при Чернігівському обласному ТЦК та СП", – зазначено у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що посадовець за гроші допомагав чоловікам уникати призову, визнаючи їх непридатними до військової служби під час мобілізації.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
- Посадовець "попався на гарячому" у лютому цього року під час отримання чергового хабаря. Правоохоронці зазначили, що для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.
- Під час обшуків, крім грошей, у нього вилучили також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.
- Наразі йому повідомили про підозру за трьома статтями.
- Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.