Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Арештований майже мільйон доларів ексголови ВЛК на Чернігівщині передали у АРМА

Підозрюваний за гроші допомагав військовозобов’язаним уникати призову. 

Арештований майже мільйон доларів ексголови ВЛК на Чернігівщині передали у АРМА
Фото: Поліція Чернігівщини

Суд наклав арешт та передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже мільйон доларів, які вилучили у ексголови ВЛК  на Чернігівщині.

Про це повідомив Офіс головного прокурора.

"За клопотанням прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд наклав арешт та передав в управління АРМА грошові кошти у сумі 963,6 тис доларів США та 22,5 тис євро, які були вилучені під час обшуків у колишнього голови ВЛК при Чернігівському обласному ТЦК та СП", – зазначено у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що посадовець за гроші допомагав чоловікам уникати призову, визнаючи їх непридатними до військової служби під час мобілізації. 

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

  • Посадовець "попався на гарячому" у лютому цього року під час отримання чергового хабаря. Правоохоронці зазначили, що для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.
  • Під час обшуків, крім грошей, у нього вилучили також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.  
  • Наразі йому повідомили про підозру за трьома статтями. 
  • Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies