Арештований майже мільйон доларів ексголови ВЛК на Чернігівщині передали у АРМА

Суд наклав арешт та передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже мільйон доларів, які вилучили у ексголови ВЛК на Чернігівщині.

Про це повідомив Офіс головного прокурора.

"За клопотанням прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд наклав арешт та передав в управління АРМА грошові кошти у сумі 963,6 тис доларів США та 22,5 тис євро, які були вилучені під час обшуків у колишнього голови ВЛК при Чернігівському обласному ТЦК та СП", – зазначено у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що посадовець за гроші допомагав чоловікам уникати призову, визнаючи їх непридатними до військової служби під час мобілізації.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.