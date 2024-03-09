У Семенівській громаді Чернігівської області через російську агресію постраждав 51-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та ДПСУ.

"Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.

У Державній прикордонній службі зазначили, що допомогли чоловікові вибратись з небезпечної зони прикордонники та поліцейські. Також його евакуювали до лікарні.

Фото: ДПСУ Поранений житель Чернігівщини

Фото: ДПСУ Поранений житель Чернігівщини

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