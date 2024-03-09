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На Чернігівщині через російську агресію поранений чоловік

51-річного чоловіка госпіталізували із травмами ніг.

На Чернігівщині через російську агресію поранений чоловік
Фото ілюстративне
Фото: Офіс Генпрокурора

У Семенівській громаді Чернігівської області через російську агресію постраждав 51-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та ДПСУ.

"Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.

У Державній прикордонній службі зазначили, що допомогли чоловікові вибратись з небезпечної зони прикордонники та поліцейські. Також його евакуювали до лікарні.

Поранений житель Чернігівщини
Фото: ДПСУ
Поранений житель Чернігівщини

Поранений житель Чернігівщини
Фото: ДПСУ
Поранений житель Чернігівщини

На Херсонщині в результаті артилерійського обстрілу Ольгівки загинула 58-річна жінка та поранено 49-річного чоловіка.Також отримав поранення семирічний хлопчик.

Російські окупанти  9 березня обстріляли з артилерії Часів Яр Донецької області. Загинув 46-річний місцевий житель.

Внаслідок ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині, загинув 16-річний юнак, також у важкому стані 22-річний хлопець. Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду з артилерії.

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