У Семенівській громаді Чернігівської області через російську агресію постраждав 51-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та ДПСУ.
"Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.
У Державній прикордонній службі зазначили, що допомогли чоловікові вибратись з небезпечної зони прикордонники та поліцейські. Також його евакуювали до лікарні.
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