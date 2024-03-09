У Міноборони планують закупити пайки із збалансованим харчуванням для військових

У майбутньому хочуть відійти від консерв і перейти на пайки із повноцінним харчуванням.

У Міноборони закликали Командування сил логістики якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків, до яких входить 14 різних меню із повноцінними стравами. Таким чином хочуть відійти від консерв і забезпечити військових збалансованим харчуванням.

Про це за результатами позапланової інспекції складів у східній та центральній частині України повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко. Зазначається, що метою його візитів був контроль якості та видачі добового польового набору продуктів – сухпаїв.

"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових", – повідомив Віталій Половенко.

До 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3500 кілокалорій.

"Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-а норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-у норму", – сказав заступник міністра.

Він додав, що востаннє закупівля пайку 15-ї норми відбулася в кінці 2022-го року. Вся партія була вилучена через невідповідність лабораторних вимог.

"Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому, Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі", – наголосив Половенко.