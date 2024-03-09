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Росіяни завдали удару по підстанції на Запоріжжі

Обладнання не пошкоджено.

Росіяни завдали удару по підстанції на Запоріжжі
На Салтівській електропідстанції відновлюють електропостачання.
Фото: Харківобленерго

У ніч на 9 березня окупанти завдали удару безпілотником по підстанціїНЕК "Укренерго" у Запорізькій області. Обійшлося без постраждалих та відключень. Обладнання не пошкоджене.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У відомстві повідомили, що дефіцит електроенергії в енергосистемі відсутній, в аварійний ремонт виведено блок на одній із ТЕЦ. Наразі в резерві перебувають 15 блоків і 2 корпуси ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

"Минулої доби на Одеській ТЕЦ через технологічні порушення відключалося обладнання, внаслідок чого короткостроково знеструмлювалися побутові споживачі Одеси та місцева інфраструктура. Обладнання увімкнено в роботу, всі споживачі живляться", — додають у Міненергетики.

Також відключалося обладнання на високовольтній підстанції 330 кВ у Львівській області через пошкодження. Обійшлося без знеструмлених споживачів. Протягом дня 8 березня обладнання було повернуто в роботу.

За даними Міненерго, 9 березня протягом доби прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 1 910 МВт-год, також передбачено експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини - до 5 778 МВт-год.

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