Таврійський напрямок: Сили оборони знищили майже 350 росіян та 60 одиниць ворожої техніки

ЗСУ також знищили ще 4 важливих об’єкти ворога.

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Впродовж доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили ще 346 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 61 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляють у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог завдав 29 авіаударів й 4 ракетних удари, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1056 артобстрілів.

Втрати ворога у живій силі склали 346 осіб. Сили оборони знищили 61 одиницю техніки росіян, зокрема:

1 танк;

16 ББМ;

15 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

20 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", — ідеться у повідомленні пресцентру.

За добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів, а також 10 одиниць спеціальної техніки ворога та 51 артсистему.