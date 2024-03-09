Таврійський напрямок: Сили оборони знищили майже 350 росіян та 60 одиниць ворожої техніки

Впродовж доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили ще 346 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 61 одиницю ворожої техніки.
Про це повідомляють у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог завдав 29 авіаударів й 4 ракетних удари, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1056 артобстрілів.
Втрати ворога у живій силі склали 346 осіб. Сили оборони знищили 61 одиницю техніки росіян, зокрема:
- 1 танк;
- 16 ББМ;
- 15 артсистем;
- 2 ПТРК;
- 1 СПГ (АГС);
- 20 автомобілів;
- 6 одиниць спецтехніки.
"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", — ідеться у повідомленні пресцентру.
За добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів, а також 10 одиниць спеціальної техніки ворога та 51 артсистему.