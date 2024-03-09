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Таврійський напрямок: Сили оборони знищили майже 350 росіян та 60 одиниць ворожої техніки

ЗСУ також знищили ще 4 важливих об’єкти ворога.

Таврійський напрямок: Сили оборони знищили майже 350 росіян та 60 одиниць ворожої техніки
Фото: Сухопутні війська

Впродовж доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили ще 346 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 61 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляють у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог завдав 29 авіаударів й 4 ракетних удари, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1056 артобстрілів.

Втрати ворога у живій силі склали 346 осіб. Сили оборони знищили 61 одиницю техніки росіян, зокрема:

  • 1 танк;
  • 16 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 20 автомобілів;
  • 6 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", — ідеться у повідомленні пресцентру.

За добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів, а також 10 одиниць спеціальної техніки ворога та 51 артсистему. 

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