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Посол України в ООН: Росія б'є по Одесі, щоб зупинити зерновий коридор

Сергій Кислиця в Радбезі розповів про ефективність роботи чорноморського маршруту, робота якого дратує окупанта.

Посол України в ООН: Росія б'є по Одесі, щоб зупинити зерновий коридор
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН на засіданні у Нью-Йорку обговорювала питання ударів Росії по цивільних об'єктах в Одесі.

Як стверджує Укрінформ, постійний представник України Сергій Кислиця у своєму виступі заявив, що окупанти цілять по місту через намагання завадити роботі українського зернового коридору.

Дипломат навів дані, згідно з якими із серпня 2023 року з трьох чорноморських портів - "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - було експортовано майже 30 мільйонів тонн вантажів, з яких 80% становить продукція аграрного сектору. Українські зернові попрямували до 42 країн світу. Лише у лютому державі вдалося вивезти морем 8 мільйонів тонн. І це означає, що обсягу експорт наблизився до рівня, який ми мали до початку повномасштабного вторгнення.

"Російський флот, чисельність якого постійно скорочується, не наважується з'являтися у північно-західній частині Чорного моря і не здатен блокувати українські порти. Все, що лишається Росії, - запускати ракети, намагаючись залякати Україну та її торговельних партнерів", - повідомив Радбезу Кислиця.

  

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