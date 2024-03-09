Піротехніки ДСНС вилучили та знищили на Донеччині російську авіабомбу

Російська КАБ-500 впала на проїжджу частину у приватному житловому секторі й не здетонувала.

Напередодні російські окупаційні війська завдали чергового удару по Торецьку у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала”, - розповіли в ДСНС.

Рятувальники та співробітники Нацполіції евакуювали 44 людини з 29 приватних житлових будинків із зони можливого ураження.

Потім піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.