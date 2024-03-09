Піротехніки ДСНС вилучили та знищили на Донеччині російську авіабомбу

Напередодні російські окупаційні війська завдали чергового удару по Торецьку у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала”, - розповіли в ДСНС.
Рятувальники та співробітники Нацполіції евакуювали 44 людини з 29 приватних житлових будинків із зони можливого ураження.
Потім піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.
- На Миколаївщині уламок "шахеда" застряг у гвинті вітряка на висоті 55 метрів. Нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника знімали за допомогою спецзасобів та крана.
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- Вибухотехніки знешкодили на Харківщині бойову частину російської крилатої ракети. Бойова частина ракети містила майже 300 кг вибухівки.