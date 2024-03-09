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Піротехніки ДСНС вилучили та знищили на Донеччині російську авіабомбу

Російська КАБ-500 впала на проїжджу частину у приватному житловому секторі й не здетонувала.

Піротехніки ДСНС вилучили та знищили на Донеччині російську авіабомбу
Піротехніки ДСНС вилучили в Торецьку російську авіабомбу
Фото: Скріншот з відео

Напередодні російські окупаційні війська завдали чергового удару по Торецьку у Донецькій області. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала”, - розповіли в ДСНС.

Рятувальники та співробітники Нацполіції евакуювали 44 людини з 29 приватних житлових будинків із зони можливого ураження.

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Потім піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.

  • На Миколаївщині уламок "шахеда" застряг у гвинті вітряка на висоті 55 метрів. Нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника знімали за допомогою спецзасобів та крана.
  • Вибухотехніки столичної поліції знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який збили на підступах до Києва. Його рештки з неушкодженою бойовою частиною виявили у лісосмузі.
  • Вибухотехніки знешкодили на Харківщині бойову частину російської крилатої ракети. Бойова частина ракети містила майже 300 кг вибухівки.
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