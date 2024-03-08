У Миколаївській області бойова частина ворожого ударного безпілотника "Shahed" застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Як йдеться у повідомленні, детонація бойової частини не відбулась. Ця частина застрягла всередині електрогенеруючої підстанції.
Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі.
"Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА", – зазначили у нацполіції.
Під час дослідження вітряка поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.
"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву", – розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.
- Російська армія у ніч на 8 березня атакувала південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".
- В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
- У Одеській області наслідок нічної дронової атаки пошкоджений інфраструктурний об’єкт. На території області збили 18 ворожих безпілотників.