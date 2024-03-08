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На Миколаївщині уламок "шахеда" застряг у гвинті вітряка на висоті 55 метрів

Нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника знімали за допомогою спецзасобів та крана.

На Миколаївщині уламок "шахеда" застряг у гвинті вітряка на висоті 55 метрів
Уламок шахеда у гвинті вітряка
Фото: Національна поліція України

У Миколаївській області бойова частина ворожого ударного безпілотника "Shahed" застрягла у гвинті вітряка на висоті  55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як йдеться у повідомленні, детонація бойової частини не відбулась. Ця частина застрягла всередині електрогенеруючої підстанції. 

Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі.

"Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА", – зазначили у нацполіції.

Під час дослідження вітряка поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.

Бойова частина шахеда застрягла у вітряку на Миколаївщині
Фото: Національна поліція
Бойова частина шахеда застрягла у вітряку на Миколаївщині
Бойова частина шахеда застрягла у вітряку на Миколаївщині
Фото: Національна поліція України
Бойова частина шахеда застрягла у вітряку на Миколаївщині
Бойова частина шахеда застрягла у вітряку на Миколаївщині
Фото: Національна поліція України
Бойова частина шахеда застрягла у вітряку на Миколаївщині

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву", – розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

  • Російська армія у ніч на 8 березня атакувала південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".
  • В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
  • У Одеській області наслідок нічної дронової атаки пошкоджений інфраструктурний об’єкт. На території області збили 18 ворожих безпілотників.
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