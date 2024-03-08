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Міноборони: будівництво ліній оборони ведеться прискореними темпами

Ходу робіт найбільше заважають ворожі безпілотники. 

Міноборони: будівництво ліній оборони ведеться прискореними темпами
Зуби дракона по лінії фронту
Фото: Міноборони

Будівництво ліній оборони ведеться прискореними темпами, залучені нові сили та технічні можливості. 

Про таке повідомили у Міноборони за результатами робочої поїздки вздовж лінії фронту заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

"Під час робочої поїздки проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб на місці на власні очі побачити, якими темпами ведуться роботи щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів. Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти" , – зазначив Іван Гаврилюк.

Він повідомив, що складений та затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку. 

"Лінії оборони облаштовують, як військові, зокрема підрозділи Командування Сил підтримки, Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую, до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації", – заявив заступник міністра.

Зведення фортифікацій
Фото: Міноборони
Зведення фортифікацій
Зведення фортифікацій
Фото: Міноборони
Зведення фортифікацій
Зведення фортифікацій на лінії фронту
Фото: Міноборони
Зведення фортифікацій на лінії фронту

За словами Гаврилюка, роботи із зведення фортифікаційних споруд везуться безперервно за сприятливих умов. Однак найбільша проблема – це ворожі безпілотники. 

"Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно. Наразі найбільша проблема під час будівництва ліній оборони - це ворожі безпілотники. Вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт", – розповів Іван Гаврилюк. 

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