“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Ексдепутата Київради Кутняка, який перебуває на фронті, оголосили у розшук
Ексдепутата Київради Кутняка, який перебуває на фронті, оголосили у розшук
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Зеленський у Туреччині оголосив про назву другого корвету Ada-класу для ВМС ЗСУ
Зеленський у Туреччині оголосив про назву другого корвету Ada-класу для ВМС ЗСУ
Байден виступив у Конгресі: американських військ в Україні не буде; Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю
Байден виступив у Конгресі: американських військ в Україні не буде; Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Що дивитися: 8 феміністичних серіалів до 8 березня
Що дивитися: 8 феміністичних серіалів до 8 березня
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог скинув п'ять авіаснарядів на Роботине Запорізької області, — ОВА

За добу росіяни завдали 323 удари по області.

Ворог скинув п'ять авіаснарядів на Роботине Запорізької області, — ОВА
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів Запорізької області. Найбільше прийшлося на Роботине та Малу Токмачку, де ворог скинув 5 авіаснарядів. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"323 удари по 12 населених пунктах Запорізької області ворог завдав впродовж доби. Окупанти обстріляли з РСЗВ Роботине та Гуляйполе, вгатили 5 авіаснсрядами по Малій Токмачці й Роботиному, а також атакували 67 безпілотниками Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку", — ідеться у повідомленні. 

Ще 249 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новопавлівки, Преображенки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies