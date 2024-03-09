Ворог скинув п'ять авіаснарядів на Роботине Запорізької області, — ОВА

За добу росіяни завдали 323 удари по області.

Впродовж доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів Запорізької області. Найбільше прийшлося на Роботине та Малу Токмачку, де ворог скинув 5 авіаснарядів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"323 удари по 12 населених пунктах Запорізької області ворог завдав впродовж доби. Окупанти обстріляли з РСЗВ Роботине та Гуляйполе, вгатили 5 авіаснсрядами по Малій Токмачці й Роботиному, а також атакували 67 безпілотниками Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку", — ідеться у повідомленні.

Ще 249 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новопавлівки, Преображенки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.