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Армія РФ обстріляла за день 9 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення місцевий житель.

Армія РФ обстріляла за день 9 громад Сумщини
Наслідки обстрілів Сумщини росіянами (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 8 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 249 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії та мінометів, внаслідок одного з обстрілів отримав поранення місцевий житель. 

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Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів, артилерії, ракетою та НАР з вертольоту, а також скинули вибухівку з БпЛА.

Також НАР з вертольоту випустили по Білопільській громаді, її ж обстріляли з мінометів, артилерії, СПГ та БпЛА.

По Юнаківській громаді армія РФ завдала ударів з артилерії, мінометів, РСЗВ, КАБами та БпЛА.

З артилерії та мінометів російські військові обстріляли Хотінську та Краснопільську громади, а Шалигинську - з артилерії.

По Есманьській громаді армія РФ випустила ракети з літака та атакувала мінометами, а по Миропільській завдали удару з мінометів.

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