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Вісім європейських незалежних організацій медіаіндустрії запускають Do-Jo, рішення для пожертвувань для ЗМІ

Це рішення для пожертвувань підтримується Європейською Комісією.

Вісім європейських незалежних організацій медіаіндустрії запускають Do-Jo, рішення для пожертвувань для ЗМІ
Європейські незалежні організацій медіаіндустрії запускають рішення Do-Jo

За підтримки Європейської комісії вісім європейських незалежних організацій медіаіндустрії запускають Do-Jo - рішення для пожертвувань для ЗМІ. В Україні до цього проєкту долучився LB.ua.

Про це повідомили організатори ініціативи Do-Jo.

“Основна мета Do-Jo - створити новий потік доходу для європейських ЗМІ та незалежних журналістів за допомогою інноваційного механізму, який заохочуватиме пожертви читачів на основі кожної статті, заснованої на співпраці між акторами для розподілу доходу за допомогою простих у використанні технологічних та інструменти маркетингу”, - йдеться у повідомленні.

Проєкт став відповіддю на постійний виклик індустрії новин щодо пошуку нових економічних моделей для якісної журналістики. 

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Партнери Do-Jo, на частку яких припадає приблизно 4,7 мільйона UV щомісяця по всій Європі, переконані, що ключем до досягнення фінансової стабільності є максимізація можливостей для співпраці.

Засновниками рішення для пожертвувань стали засоби масової інформації, що висвітлюють окремі міста (Mensagem у Лісабоні, Pod Tepeto у Пловдиві в Болгарії), країни (La Marea в Іспанії, Лівий Берег в Україні) та міжнародні (Worldcrunch). Завдяки цьому інструмент може діяти на місцевому, регіональному, національному та транснаціональному рівнях. Він може створювати рішення, які задовольняють потреби наймолодших журналістів, яким у майбутньому доведеться зіткнутися з ризиками нестабільності роботи та доходів.

Мета рішення Do-Jo полягає в тому, щоб збільшити дохід і сприяти якісній журналістиці шляхом поєднання трьох ключових реалій у поточному економічному контексті галузі:

  • відносини співпраці між медіа та журналістами-фрілансерами, які займають дедалі важливіше місце в екосистемі новин у міру скорочення штатних посад;
  • невикористані можливості засобів масової інформації, які працюють разом над спільними зусиллями щодо репортажів і різними мовами;
  • зростання прямих читацьких надходжень, зокрема у вигляді пожертв.

Також до засновників проєкту входять дві великі глобальні організації Transitions і WAN-IFRA. Вони відіграватимуть активну роль у зборі даних для підтримки концепції та поширення інформації для прискорення впровадження в галузі.

Технологічний партнер ATC працював над розробкою продуктів і послуг для медіаіндустрії по всій Європі. При цьому він зосереджувавя на Балканах і Східній Європі. Останніми роками команди ATC зосередилися на розробці інструментів, які допоможуть медіа-практикам боротися з феноменом дезінформації.

Другорядними цілями проєкту Do-Jo є заохочення до більш якісної журналістики, співпраці між різними акторами, різноманітності голосів і множинності ЗМІ, збільшення взаємодії з читачами. Також він має розвивати стійкість і ділитися передовим досвідом між партнерами консорціуму та галузі медіа.

Оскільки Do-Jo поєднуватиме пожертвування на кожну статтю з розподілом доходу між сторонами, це заохочуватиме як журналістів, так і ЗМІ взяти на себе зобов’язання створювати високоякісні та різноманітні висвітлення, які спричиняють збільшення доходів від пожертвувань.

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