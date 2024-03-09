Його 22-річний брат знаходиться в реанімації.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ввечері 9 березня повідомив, що 22-річного хлопця, який раніше постраждав під час обстрілу Червоногригорівської громади, перевели до дніпровської лікарні. У нього черепно-мозкова травма, забої, множинні переломи. Він все ще в реанімації, стабільно важкий.

Водночас поранення його 16-річного брата були несумісними з життям.

Також від ворожих атак сьогодні здригалися Нікополь і Мирівська громада. Окупанти били дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 14 разів.

Понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельня. Пошкоджені чотириповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, гараж. Понівечені енергообладнання, лінії електропередач та газогін.

Нагадаємо, на Херсонщині від обстрілів загинула жінка. Семирічна дитина і чоловік поранені. 58-річна жінка загинула від артилерійського обстрілу.