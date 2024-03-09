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Сили оборони ліквідували понад півсотні окупантів на лівому березі Дніпра

На лівобережжі Херсонщини знищені 5 ворожих дронів та 1 катер.

Сили оборони ліквідували понад півсотні окупантів на лівому березі Дніпра
Фото: Сили оборони півдня

Впродовж минулої доби Силам оборони півдня на лівобережжі Дніпра минулої доби вдалося ліквідувати 52 окупанти, а також артустановки, БпЛА, човен, автомобільну техніку та генератори.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони півдня.

Збройні Сили України знищили 52 російських окупантів, 2 самохідні артилерійські установки, 6 гармат, 5 безпілотних літальних апаратів, 22 автомобілі, 1 катер та 2 генератори на лівому березі річки Дніпро.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", — йдеться в повідомленні. 

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