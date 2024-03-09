​У ЦНАПах можна подати заяву на допомогу у зв‘язку із загибеллю чи інвалідністю військових

Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності Захисників і Захисниць України.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

"Згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи)", – йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) Захисників і Захисниць України.

Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням.Детальніша інформація в інфографіці.

Фото: Мінветеранів

Фото: Мінветеранів

Фото: Мінветеранів

Фото: Мінветеранів

Фото: Мінветеранів