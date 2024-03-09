“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Що дивитися: 8 феміністичних серіалів до 8 березня
Що дивитися: 8 феміністичних серіалів до 8 березня
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Зеленський у Туреччині оголосив про назву другого корвету Ada-класу для ВМС ЗСУ
Зеленський у Туреччині оголосив про назву другого корвету Ada-класу для ВМС ЗСУ
Ексдепутата Київради Кутняка, який перебуває на фронті, оголосили у розшук
Ексдепутата Київради Кутняка, який перебуває на фронті, оголосили у розшук
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Байден виступив у Конгресі: американських військ в Україні не буде; Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю
Байден виступив у Конгресі: американських військ в Україні не буде; Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У ЦНАПах можна подати заяву на допомогу у зв‘язку із загибеллю чи інвалідністю військових

Уряд спростив подачу заяви. 

​У ЦНАПах можна подати заяву на допомогу у зв‘язку із загибеллю чи інвалідністю військових

Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності Захисників і Захисниць України.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

"Згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи)", – йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) Захисників і Захисниць України.

Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням.Детальніша інформація в інфографіці. 

Фото: Мінветеранів
Фото: Мінветеранів
Фото: Мінветеранів
Фото: Мінветеранів
Фото: Мінветеранів
Фото: Мінветеранів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies