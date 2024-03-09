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Армія РФ атакувала Красногорівку, Часів Яр та Сіверськ на Донеччині, є жертви

З лінії фронту евакуювали 21 дитину.

Армія РФ атакувала Красногорівку, Часів Яр та Сіверськ на Донеччині, є жертви
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж доби під вогнем російської армії опинилися Часів Яр, Красногорівка, Сіверськ і Бахмутський район. Внаслідок обстрілів постраждали люди.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі пошкоджено будинок, адмінбудівлю і крамницю. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда.

Під вогнем опинилися околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Південному Торецької громади поранено людину, пошкоджено 19 будинків, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури. 

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. 

У Соледарській громаді обстріляна Роздолівка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовали 187 осіб, зокрема 21 дитину.

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