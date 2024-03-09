ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів, понад 50 артсистем ворога та 10 одиниць спетехніки, — Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 423 160 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів, а також 10 одиниць спеціальної техніки ворога та 51 артсистему.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 423160 (+850) осіб,

танків ‒ 6712 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25) од,

артилерійських систем – 10428 (+53) од,

РСЗВ – 1012 (+1) од,

засоби ППО ‒ 707 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 1666 (+10)

За добу підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”, 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.