ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів, понад 50 артсистем ворога та 10 одиниць спетехніки, — Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів, а також 10 одиниць спеціальної техніки ворога та 51 артсистему.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 423160 (+850) осіб,
- танків ‒ 6712 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25) од,
- артилерійських систем – 10428 (+53) од,
- РСЗВ – 1012 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 707 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43),
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 1666 (+10)
За добу підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”, 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.