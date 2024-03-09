Центр національного спротиву: росіяни відстають з виробництвом ракет на пів року

Уперше з 2022 року державне замовлення на виробництво ракет у РФ затримується на термін від 4 до 6 місяців. Про це повідомили у "Центрі національного спротиву" з посиланням на нову отриману інформацію.

Дані вдалося здобути спеціалістам "Кібер Спротиву", які провели операцію тривалістю понад рік. Завдяки їхній роботі до Сил Оборони потрапила не лише детальна документація російських ракет, але й список фірм-прокладок, які допомагають окупантам отримувати підсанкційні компоненти.

Блокування цих фірм у нових санкційних списках має створити ракетній галузі ворога ще більші проблеми, адже через технічну відсталість виробляти зброю самостійно росіяни не можуть.