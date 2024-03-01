Держдеп США обіцяє "швидку і жорстку відповідь", якщо Іран продасть Росії балістику

Партнерство Росії та Ірану, на думку відомства, "шкідливе для України і світу".

Державний департамент США застеріг Іран від продажу Росії балістичних ракет, пообіцявши у відповідь "швидку та жорстку реакцію світової спільноти".

Як йдеться у офіційній розшифровці прес-брифінгу, який у четвер провів речник відомства Метью Міллер, США стежать за ситуацією щодо поглиблення військових зв'язків між Іраном та Росією. Зокрема вивчають дані щодо запуску іранського супутника космічним ракетоносієм виробництва РФ.

Загалом партнерство двох "недружніх" до США країн американські дипломати вважають "шкідливим для України, для сусідів Ірану і для всього світу".