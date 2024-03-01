Нетаньягу хоче мобілізувати до армії ортодоксальних юдеїв

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його уряд шукає шляхи скасування дозволу представникам ортодоксальних течій юдаїзму не проходити службу в армії.
Як повідомляє Reuters, виняток із загального військового обов'язку був однією із запорук підтримки Нетаньягу ультраортодоксальними партіями в ізраїльському парламенті Кнессеті. Проте на голову уряду чинить тиск міністерство оборони, в якому прагнуть "справедливого розподілення тягаря військової повинності в усьому суспільстві".
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант навіть заявив, що "визнає та підтримує тих, хто присвятив своє життя вивченню священних писань", але водночас вважає, що "без фізичного існування немає духовного існування", маючи на увазі захист країни від військової загрози.
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