Шольца розкритикували через його заяви про європейських військових в Україні, які "наводять ракети"

Через різкі заяви канцлера навіть коаліція Бундестагу висловилася проти Шольца.

Критика канцлера Німеччини Олафа Шольца про нібито присутність в Україні французьких і британських військових, які допомагають із наведенням далекобійних ракет, викликало критику з боку Британії, пише Politico.

На початку тижня Шольц укотре заявив, що виступає проти надання Україні далекобійних ракет Taurus, назвавши серед причин зокрема те, що їхнє наведення може передбачати присутність німецьких військ на українській території.

"Це дуже далекобійна зброя. І те, що роблять британці і французи з погляду контролю над цілями і підтримки контролю над цілями, не може бути зроблено в Німеччині", – заявив він.

Заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що нібито британський і французький персонал керує крилатими ракетами, подарованими Україні, є "хибними, безвідповідальними і ляпасом для союзників", — заявила в четвер голова комітету у закордонних справах парламенту Великобританії Алісія Кернс.

"Використання Україною Storm Shadow і процесів її цілевказівки є справою збройних сил України, і вони успішно чинили тиск на російські сили", — сказав речник Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес.

Париж спокійніше поставився до коментарів Шольца, уряд не дав офіційних коментарів, але депутат Бенджамін Хаддад від партії президента Еммануеля Макрона "Відродження" написав у Twitter, що коментарі канцлера спричинили "дипломатичну кризу" Німеччини з Британією.

"Берлін дуже ізольований", — додав він.

"Схоже, що Шольц так само мало (або навіть менше) піклується про своїх британських союзників, як і про французів. Тим не менше, він мимоволі допомагає порушити табу на присутність сил членів НАТО в Україні", — написав у Twitter старший радник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Гейсбур.

У Німеччині Шольц також отримав шквал критики через такі заяви, зокрема і від коаліції, а саме — через відмову надати Україні ракети Taurus.

Але найбільше критики канцлер Німеччини отримав все ж у Британії: "Ми дали Storm Shadow, ми всі повинні дати те, що можемо. Шольц повинен віддати Taurus і перестати підривати безпеку Європи", – сказав британський політик Кернс.